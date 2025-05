La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Città tra Basilea e Zurigo' è 'Aarau'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AARAU

Aarau è una città situata nel centro della Svizzera, nel cantone di Argovia. Si trova geograficamente tra le due città di Basilea e Zurigo, ed è nota per la sua architettura storica e per essere un importante centro culturale e commerciale della regione.

È tra Basilea e Zurigo; La città natale di Dalla; Grande città di Israele; La città con l Ermitage; Native della città dei due mari

