La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Ha infermieri e ambulanze' è 'Cri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRI

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 3 lettere Cri, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha infermieri ed ambulanzeHa molte ambulanzeAccorre con infermieri e ambulanzeHa più ambulanzeHa tante ambulanze

La definizione "Ha infermieri e ambulanze" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

R Roma

I Imola

I A C C U A O A O N V N L C

Mostra soluzione