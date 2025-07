Li portano gli infermieri nei cruciverba: la soluzione è Camici

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li portano gli infermieri' è 'Camici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMICI

Curiosità e Significato di Camici

Approfondisci la parola di 6 lettere Camici: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Camici? I camici sono i tipici vestiti indossati dagli infermieri e dai medici per garantire igiene e protezione durante le cure. Sono simbolo di professionalità e competenza nel mondo sanitario. Questi indumenti aiutano a mantenere gli ambienti puliti e a tutelare la salute di pazienti e operatori. In breve, il camice rappresenta l'impegno e la dedizione di chi lavora in ospedale.

Come si scrive la soluzione Camici

Non riesci a risolvere la definizione "Li portano gli infermieri"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

M Milano

I Imola

C Como

I Imola

