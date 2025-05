Lo si pratica in una lastra senza trapassarla nei cruciverba: la soluzione è Foro Cieco

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo si pratica in una lastra senza trapassarla' è 'Foro Cieco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORO CIECO

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo si commette senza volerlo Chi lo pratica si reca in piscina Lo è l arte che si pratica ai fornelli Si dice che lo usa chi s ingozza senza masticare Lo è un fiume che si getta in un fiume

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo si pratica in una lastra senza trapassarla", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

O Otranto

R Roma

O Otranto

C Como

I Imola

E Empoli

C Como

O Otranto

C E A N R V A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAVERNA" CAVERNA

