Curiosità su Chi lo pratica si reca in piscina: si reca da gatsby che sta facendo un bagno in piscina e continua a sperare che daisy appaia. verrà ucciso da wilson che a sua volta si suiciderà. lo chauffeur... Il nuoto, cioè l'azione del nuotare, è un'attività individuale che permette all'essere umano di muoversi nell'acqua senza alcuna forza propulsiva diversa dalla propria energia corporea. Comprende, tra le attività umane, il movimento sia sulla superficie dell'acqua che sott'acqua (subacquea, mermaiding, nuoto artistico), i tuffi, la pallanuoto e altri giochi praticati in acqua. Lo si pratica in piscina, in acque libere (mari, oceani, laghi) o in acque vive (fiumi).

