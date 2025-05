Periodica come il moto del pendolo nei cruciverba: la soluzione è Oscillatoria

Home / Soluzioni Cruciverba / Periodica come il moto del pendolo

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Periodica come il moto del pendolo' è 'Oscillatoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSCILLATORIA

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è il moto del pendolo Il ritmo perfetto di un pendolo Scrisse Il pendolo di Foucault Un moto involontario La moto di Màrquez

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Periodica come il moto del pendolo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

S Savona

C Como

I Imola

L Livorno

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

I L A O N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ILONA" ILONA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.