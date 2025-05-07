Si caricano dei peccati del popolo

Vito Manzione | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Si caricano dei peccati del popolo' è 'Capri Espiatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPRI ESPIATORI

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Perché la soluzione è Capri Espiatori? Capri espiatori sono figure o gruppi che assumono su di sé le colpe e i peccati di altri, spesso per proteggere chi ha commesso errori. Questa pratica permette di sollevare le coscienze e di mantenere l’armonia sociale, anche se a volte si corre il rischio di ingiustizie. In molte culture, il ruolo di capro espiatorio si manifesta in riti o in comportamenti collettivi. È un meccanismo che si ripete nel tempo.

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Si caricano dei peccati del popolo nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Capri Espiatori

La soluzione associata alla definizione "Si caricano dei peccati del popolo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Capri Espiatori'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si caricano dei peccati del popolo
  • Risposta: CAPRI ESPIATORI
  • Lunghezza: 14 lettere
  • Schema parole: 5-9
  • Schema utile: C____ _________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Le 14 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
P Padova
R Roma
I Imola
 
E Empoli
S Savona
P Padova
I Imola
A Ancona
T Torino
O Otranto
R Roma
I Imola

La soluzione 'Capri Espiatori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si caricano dei peccati del popolo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con caricano: Si caricano prima di fumare 

Con peccati: I sette peccati in un quadro di Hieronymus Bosch 

Con popolo: Si dice del popolo nativo del luogo 