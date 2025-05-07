Si caricano dei peccati del popolo

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Si caricano dei peccati del popolo' è 'Capri Espiatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPRI ESPIATORI

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Perché la soluzione è Capri Espiatori? Capri espiatori sono figure o gruppi che assumono su di sé le colpe e i peccati di altri, spesso per proteggere chi ha commesso errori. Questa pratica permette di sollevare le coscienze e di mantenere l’armonia sociale, anche se a volte si corre il rischio di ingiustizie. In molte culture, il ruolo di capro espiatorio si manifesta in riti o in comportamenti collettivi. È un meccanismo che si ripete nel tempo.

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Si caricano dei peccati del popolo nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Capri Espiatori

La soluzione associata alla definizione "Si caricano dei peccati del popolo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Capri Espiatori'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si caricano dei peccati del popolo

Si caricano dei peccati del popolo Risposta: CAPRI ESPIATORI

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 5-9

5-9 Schema utile: C____ _________

C____ _________ Inizia con: C

C Finisce con: I

Le 14 lettere della soluzione

C Como A Ancona P Padova R Roma I Imola E Empoli S Savona P Padova I Imola A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

La soluzione 'Capri Espiatori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si caricano dei peccati del popolo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.