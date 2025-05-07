Si caricano dei peccati del popolo
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SOLUZIONE: CAPRI ESPIATORI
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Perché la soluzione è Capri Espiatori? Capri espiatori sono figure o gruppi che assumono su di sé le colpe e i peccati di altri, spesso per proteggere chi ha commesso errori. Questa pratica permette di sollevare le coscienze e di mantenere l’armonia sociale, anche se a volte si corre il rischio di ingiustizie. In molte culture, il ruolo di capro espiatorio si manifesta in riti o in comportamenti collettivi. È un meccanismo che si ripete nel tempo.
Si caricano dei peccati del popolo nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Capri Espiatori
La soluzione associata alla definizione "Si caricano dei peccati del popolo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Capri Espiatori'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si caricano dei peccati del popolo
- Risposta: CAPRI ESPIATORI
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 5-9
- Schema utile: C____ _________
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 14 lettere della soluzione
La soluzione 'Capri Espiatori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si caricano dei peccati del popolo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si caricano di tabacco Antico popolo del mare che si stabilì in Palestina Si caricano per fumare Si caricano con schiumogeni Si caricano sulle spalle
Altre definizioni collegate
Con caricano: Si caricano prima di fumare
Con peccati: I sette peccati in un quadro di Hieronymus Bosch
Con popolo: Si dice del popolo nativo del luogo