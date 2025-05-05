Chiamare i testimoni
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Chiamare i testimoni' è 'Citare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CITARE
La risposta Citare è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Citare? Citando implica richiamare persone che hanno assistito a un evento o possiedono informazioni rilevanti. Questa azione è essenziale nel contesto legale e giudiziario, poiché permette di raccogliere testimonianze dirette e verificabili. La citazione dei testimoni contribuisce a chiarire i fatti e a stabilire la verità, garantendo un processo equo e trasparente. La corretta citazione è fondamentale per ottenere prove affidabili e per assicurare che le testimonianze siano considerate nel procedimento.
Chiamare i testimoni nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Citare
In presenza della definizione "Chiamare i testimoni", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Citare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Chiamare i testimoni
- Risposta: CITARE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: C_____
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Citare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Chiamare i testimoni". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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