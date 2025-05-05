Chiamare i testimoni

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Chiamare i testimoni' è 'Citare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CITARE

La risposta Citare è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Citare? Citando implica richiamare persone che hanno assistito a un evento o possiedono informazioni rilevanti. Questa azione è essenziale nel contesto legale e giudiziario, poiché permette di raccogliere testimonianze dirette e verificabili. La citazione dei testimoni contribuisce a chiarire i fatti e a stabilire la verità, garantendo un processo equo e trasparente. La corretta citazione è fondamentale per ottenere prove affidabili e per assicurare che le testimonianze siano considerate nel procedimento.

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Chiamare i testimoni nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Citare

In presenza della definizione "Chiamare i testimoni", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Citare'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Chiamare i testimoni
  • Risposta: CITARE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: C_____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

C Como
I Imola
T Torino
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Citare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Chiamare i testimoni". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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