I principi dei matematici - Soluzione Cruciverba: Teoremi

TEOREMI

Lo sapevi che... John Nash: John Forbes Nash, Jr. (Bluefield, 13 giugno 1928 – Monroe, 23 maggio 2015) è stato un matematico statunitense, tra i più brillanti e originali del Novecento. Con i suoi studi di matematica applicata alla teoria dei giochi ricevette il premio Nobel per l'economia nel 1994. Matematico puro, era dotato di un'abilità fuori dal comune nell'affrontare i problemi da un'ottica nuova trovando soluzioni eleganti a problemi complessi, come quelli legati all'immersione delle varietà algebriche, alle equazioni differenziali paraboliche alle derivate parziali e alla meccanica quantistica, gli è stato conferito (unitamente a Louis Nirenberg) anche il premio Abel 2015 «per i sorprendenti e fondamentali contributi alla teoria delle equazioni differenziali alle derivate parziali non lineari e alle relative applicazioni all'analisi geometrica».

