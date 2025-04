La Lady famosa attrice e cantautrice - Soluzione Cruciverba: Gaga

GAGA

Lo sapevi che... Tessa Thompson: Tessa Lynn Thompson (Los Angeles, 3 ottobre 1983) è un'attrice, cantante e compositrice statunitense. Il suo primo ruolo di attrice è stato nel film Mississippi Damned (2009). Ha ottenuto ulteriori riconoscimenti per i suoi ruoli da protagonista come Nyla Adrose nel film drammatico For Colored Girls (2010), attivista per i diritti civili Diane Nash nel film drammatico storico Selma - La strada per la libertà (2014), Bianca Taylor nel film drammatico sportivo Creed - Nato per combattere (2015) e il suo sequel Creed II (2018), Valchiria nei film del MCU Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Endgame (2019), Thor: Love and Thunder (2022) e The Marvels (2023), Josie Radek nel film horror di fantascienza Annientamento (2018), Detroit nel film commedia Sorry to Bother You (2018), l'Agente M nel film commedia fantascientifica Men in black - international (2019) e Irene Redfield nel film drammaticonDue donne - Passing (2021), che le frutta una candidatura al BAFTA alla migliore attrice protagonista.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.