Dilazionato come un pagamento - Soluzione Cruciverba: Rateale

Lo sapevi che... Pagamento: Il pagamento è un trasferimento di ricchezza da una parte in causa (ad esempio una persona o azienda) a un'altra. Viene solitamente eseguito in cambio della fornitura di merci, servizi o entrambi, o per adempiere un obbligo giuridico.

