Desinenza della seconda coniugazione verbale - Soluzione Cruciverba: Ere

Lo sapevi che... Verbi latini: In latino il verbo è quella parte variabile del discorso che indica l'azione senza la quale non è possibile formare una frase. In latino, si distinguono quattro coniugazioni, tre diatesi, tre modi, cinque forme verbali nominali e sei tempi. Essendo il latino una lingua tendenzialmente SOV, il verbo si trova di solito alla fine di ogni proposizione.

