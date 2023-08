La seconda desinenza verbale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La seconda desinenza verbale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ERE

Significato/Curiosita : La seconda desinenza verbale

Dettaglio: classi verbali del greco antico. divise in due principali gruppi verbali, quelli col tema verbale in - e gli atematici con la desinenza della i persona... Suddivisa in ere glaciali ed ere interglaciali, a seconda dell'esistenza o meno di ghiacci sulla superficie terrestre. in particolare, le ere glaciali sono...