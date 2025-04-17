Si ha solo se l attivo supera il passivo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si ha solo se l attivo supera il passivo' è 'Utile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UTILE

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Perché la soluzione è Utile? L'utile si verifica quando l'attivo supera il passivo, indicando una situazione finanziaria positiva per un'impresa. Questa condizione implica che le risorse possedute sono maggiori rispetto alle obbligazioni, permettendo di generare profitto e sostenere lo sviluppo. La differenza tra attivo e passivo rappresenta un indice di salute economica, mostrando la capacità dell'azienda di creare valore. La presenza di utile è quindi un segnale di stabilità e crescita nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si ha solo se l attivo supera il passivo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Si ha solo se l attivo supera il passivo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Utile

Quando la definizione "Si ha solo se l attivo supera il passivo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si ha solo se l attivo supera il passivo" conferma che la soluzione 'Utile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Utile

U Udine T Torino I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si ha solo se l attivo supera il passivo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Utile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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