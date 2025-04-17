Proporzionati adeguati

Home / Soluzioni Cruciverba / Proporzionati adeguati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Proporzionati adeguati' è 'Congrui'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONGRUI

Perché la soluzione è Congrui? La parola congrui si riferisce a qualcosa che è proporzionato e adeguato rispetto alle circostanze o alle esigenze specifiche. Quando si parla di congruità, si sottolinea la coerenza tra le parti o tra le azioni e il contesto. Questo termine indica che elementi diversi si combinano in modo equilibrato e armonioso, senza eccessi o carenze. La congruità garantisce che tutto sia in armonia, contribuendo a un risultato uniforme e giustificato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Proporzionati adeguati". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Proporzionati adeguati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Congrui

In presenza della definizione "Proporzionati adeguati", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Proporzionati adeguati" conferma che la soluzione 'Congrui' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Congrui

C Como O Otranto N Napoli G Genova R Roma U Udine I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Proporzionati adeguati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Congrui' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fornirsi di adeguati mezziSufficienti adeguatiL arte di unire alle pietanze i vini più adeguatiBen proporzionatiAdatti adeguati