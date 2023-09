Fornirsi di adeguati mezzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fornirsi di adeguati mezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DOTARSI

Significato/Curiosita : Fornirsi di adeguati mezzi

Volendo dunque i medici accollarsi questo impegno, dovranno innanzitutto fornirsi di armi proprie. sebbene l'esercito svizzero e spagnolo siano così terribili... All'interno di un territorio comunale, di cui ogni comune italiano deve dotarsi, ai sensi di legge. può essere adottato comunemente da più comuni; in questo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

