La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La misura il drosometro' è 'Rugiada'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RUGIADA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La misura il drosometro" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La misura il drosometro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Rugiada? Una rugiada si forma quando le gocce di acqua si depositano sulla superficie delle piante e degli oggetti durante le ore di freddo, specialmente al mattino presto. Questo fenomeno si verifica quando l’umidità presente nell’aria si condensa a causa della diminuzione della temperatura, creando piccole gocce di acqua. La misura di queste gocce può essere effettuata con uno strumento apposito chiamato drosometro, che consente di quantificare la quantità di umidità presente. La rugiada rappresenta un evento naturale legato alle variazioni di clima durante la notte.

La soluzione associata alla definizione "La misura il drosometro" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La misura il drosometro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rugiada:

R Roma U Udine G Genova I Imola A Ancona D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La misura il drosometro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

