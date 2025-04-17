Leggeri come piume

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Leggeri come piume' è 'Lievi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIEVI

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Perché la soluzione è Lievi? L'espressione

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Leggeri come piume". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Leggeri come piume nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lievi

La definizione "Leggeri come piume" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Leggeri come piume" conferma che la soluzione 'Lievi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lievi

L Livorno I Imola E Empoli V Venezia I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Leggeri come piume" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lievi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Leggeri come una carezzaLeggeri come le carezzeLeggeri, delicatiI mattoni... più leggeriUn rapace con due ciuffetti di piume sul capoHanno le piume di gallo sul cappelloPappagallo dalle piume multicoloriVeicolo da trasporti leggeri