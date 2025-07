Leggeri, delicati nei cruciverba: la soluzione è Lievi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Leggeri, delicati' è 'Lievi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIEVI

Curiosità e Significato di Lievi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Lievi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Lievi.

Perché la soluzione è Lievi? La parola lievi descrive qualcosa di sottile, delicato o poco intenso, come un odore, un sapore o una sensazione. Viene spesso usata per indicare qualcosa di moderato o poco forte, senza eccessi. Ad esempio, un gusto lievissimo o un vento lieve. È perfetta per comunicare delicatezza e leggerezza in modo semplice ed efficace. Un termine utile quando si vuole sottolineare la subtlety di qualcosa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Esegue ciecamente delicati incarichi ad un personaggio potenteDelicati tutt altro che drasticiVeicolo da trasporti leggeriFatui leggeri e pieni di séDelicati fiori tropicali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lievi

La definizione "Leggeri, delicati" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

I Imola

E Empoli

V Venezia

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N P A M A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PANAMA" PANAMA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.