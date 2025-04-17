Gli assi nella briscola

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli assi nella briscola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli assi nella briscola' è 'Carichi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARICHI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli assi nella briscola" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli assi nella briscola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Carichi? Gli assi rappresentano le carte più alte nel gioco della briscola, spesso considerate le più potenti e strategiche. La loro importanza deriva dal fatto che possono cambiare le sorti di una partita, rivelandosi decisive in momenti cruciali. La presenza di assi nel mazzo permette ai giocatori di pianificare mosse attente e di anticipare le mosse degli avversari. La gestione di queste carte può influenzare significativamente l’esito delle mani. La conoscenza delle carte forti è fondamentale per un gioco abile e consapevole.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Gli assi nella briscola nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Carichi

La definizione "Gli assi nella briscola" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli assi nella briscola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Carichi:

C Como A Ancona R Roma I Imola C Como H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli assi nella briscola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Così sono i fucili pronti a sparareNella briscola gli assi e i treGli assi e i tre a briscolaGli assi a briscolaUna buona carta a briscolaLo è l asso a briscola