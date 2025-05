Un fiume da indimenticabili crociere nei cruciverba: la soluzione è Nilo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un fiume da indimenticabili crociere' è 'Nilo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NILO

Curiosità e Significato di "Nilo"

Il Nilo è il fiume più lungo del mondo, noto per le sue affascinanti crociere che costeggiano antiche civiltà e spettacolari paesaggi. Scorrendo attraverso l'Egitto e il Sud Sudan, offre straordinarie opportunità di esplorazione culturale e naturalistica, rendendo ogni viaggio un'esperienza indimenticabile, con vista su templi, piramidi e la vita selvaggia circostante.

Come si scrive la soluzione: Nilo

N Napoli

I Imola

L Livorno

O Otranto

