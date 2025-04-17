Vi finiscono tanti delinquenti

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi finiscono tanti delinquenti' è 'Galera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GALERA

Perché la soluzione è Galera? La parola galera si riferisce a un luogo di detenzione dove finiscono molti delinquenti. Essa rappresenta il carcere, un'istituzione che ospita persone condannate per reati di vario genere. La sua funzione principale è quella di assicurare la custodia e la punizione di chi ha commesso azioni illecite, garantendo la sicurezza pubblica. La presenza di numerosi detenuti conferma il suo ruolo come sinonimo di prigione, un luogo di reclusione che ospita criminali di diversa natura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi finiscono tanti delinquenti". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Vi finiscono tanti delinquenti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Galera

Quando la definizione "Vi finiscono tanti delinquenti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi finiscono tanti delinquenti" conferma che la soluzione 'Galera' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Galera

G Genova A Ancona L Livorno E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi finiscono tanti delinquenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Galera' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È piena di reclusiLa merita il banditoSi è forzati a starciVi finiscono i panni lavatiVi si possono ammirare tanti capolavori di GaudíTanti vi stanno seduti o sdraiatiVi si ammirano tanti FidoVi finiscono i libri e i giornali che si buttano