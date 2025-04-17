L esploratore russo dal quale prende nome un isola della Siberia orientale

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L esploratore russo dal quale prende nome un isola della Siberia orientale' è 'Vrangler'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VRANGLER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L esploratore russo dal quale prende nome un isola della Siberia orientale" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L esploratore russo dal quale prende nome un isola della Siberia orientale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Vrangler? Vrangler è un esploratore russo noto per le sue avventure in Siberia, che ha dato il nome a un’isola della regione. Questo personaggio ha suscitato grande interesse tra gli storici e gli appassionati di esplorazioni polari, rappresentando un punto di riferimento nella scoperta di territori remoti. La sua figura si lega strettamente alla geografia dell’estremo oriente russo, contribuendo a mantenere viva la memoria delle spedizioni in ambienti ostili e inesplorati. La sua storia rimane un esempio di coraggio e scoperta.

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L esploratore russo dal quale prende nome un isola della Siberia orientale nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Vrangler

La definizione "L esploratore russo dal quale prende nome un isola della Siberia orientale" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L esploratore russo dal quale prende nome un isola della Siberia orientale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Vrangler:

V Venezia R Roma A Ancona N Napoli G Genova L Livorno E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L esploratore russo dal quale prende nome un isola della Siberia orientale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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