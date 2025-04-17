Costruì un famoso labirinto
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SOLUZIONE: DEDALO
Come completare la definizione
- Definizione: Costruì un famoso labirinto
- Risposta: DEDALO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: D_____
- Inizia con: D
- Finisce con: O
Definizione: "Costruì un famoso labirinto". Risposta: DEDALO. Lunghezza: 6 lettere. Schema utile: D_____.
Perché la soluzione è Dedalo? Dedalo è conosciuto come l’artefice di un famoso labirinto situato nell’antica Creta, progettato per contenere il Minotauro. La sua abilità nel creare strutture complesse ha reso questa creazione leggendaria, simbolo di ingegno e ingegneria. Dedalo, inoltre, è noto come abile artigiano e inventore, capace di realizzare opere straordinarie. La sua figura si intreccia con miti e storie di creatività e astuzia, rendendo il suo nome indissolubilmente legato a questa meraviglia architettonica.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Costruì un famoso labirinto". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Costruì un famoso labirinto - risposta corretta per cruciverba
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Schemi utili per Dedalo
- Schema parole: 6
- La soluzione inizia con D
- La soluzione finisce con O
- Schema iniziale: D_____
- Schema finale: __DALO
Le 6 lettere della soluzione Dedalo
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