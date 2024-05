Costruì il famoso labirinto di Cnosso

: Dedalo (in greco antico: ada, Dáidalos; in latino Daedalus) è un personaggio della mitologia greca. Proprio per quest'ultimo fatto, il suo nome è usato ancor oggi come sinonimo di "labirinto". Grande architetto, scultore e inventore, noto soprattutto per essere il costruttore del famoso labirinto del Minotauro, a Creta. .

Italiano: Aggettivo: dedalo m sing . (letterario) ingegnoso, geniale O stupenda opra, o dedalo architetto! (Ariosto).. Sostantivo: dedalo m inv . (architettura) viavai di passaggi che fanno perdere l'orientamento, simile ad un labirinto. Sillabazione: dè | da | lo. Pronuncia: IPA: /'ddalo/ . Etimologia / Derivazione: dal francese dédale, a sua volta dal latino "daedalus", esso stesso derivato dal greco dad "lavorare con impegno".