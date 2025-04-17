Così sono le scelte azzeccate

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Così sono le scelte azzeccate' è 'Indovinate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INDOVINATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Così sono le scelte azzeccate" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così sono le scelte azzeccate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Indovinate? Le decisioni prese con intuizione e intuito spesso risultano particolarmente efficaci, portando a risultati positivi e soddisfacenti. Quando si riesce a capire quale strada seguire senza dubbi o esitazioni, si parla di capacità di intuizione sviluppata, che permette di agire con sicurezza. Queste scelte, spesso spontanee e rapide, dimostrano una grande sensibilità nel cogliere le opportunità e le esigenze del momento. La capacità di fare scelte giuste senza tentennamenti rappresenta un dono prezioso.

Per risolvere la definizione "Così sono le scelte azzeccate", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così sono le scelte azzeccate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Indovinate:

I Imola N Napoli D Domodossola O Otranto V Venezia I Imola N Napoli A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così sono le scelte azzeccate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

