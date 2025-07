Correvano al cinodromo nei cruciverba: la soluzione è Lepri

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Correvano al cinodromo' è 'Lepri'.

LEPRI

Curiosità e Significato di Lepri

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Lepri, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lepri? Lepri sono piccoli mammiferi noti per la loro corsa veloce e aggraziata. In passato, il termine rappresentava anche i cani da corsa in alcune zone d'Italia, simbolo di rapidità e agilità. La parola richiama dunque l'immagine di animali veloci e scattanti, perfetti per il contesto del cinodromo, dove si gareggia con cani altrettanto pronti e scattanti.

Come si scrive la soluzione Lepri

Se "Correvano al cinodromo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

E Empoli

P Padova

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T E T N A P S T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPETTANTI" SPETTANTI

