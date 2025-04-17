Chiuse con una spranga

SOLUZIONE: SBARRATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chiuse con una spranga" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chiuse con una spranga". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sbarrate? Le strutture che bloccano l'accesso o delimitano uno spazio sono spesso realizzate con barre di metallo, creando un ostacolo fisico. Queste barriere vengono utilizzate per sicurezza, protezione o controllo dei passaggi, impedendo il passaggio senza autorizzazione. La presenza di elementi metallici orizzontali o verticali rende evidente la funzione di limitare o chiudere un punto di accesso. Un esempio comune si trova nei portoni o negli ingressi protetti, dove si preferisce un ostacolo robusto e visibile

La soluzione associata alla definizione "Chiuse con una spranga" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chiuse con una spranga" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sbarrate:

S Savona B Bologna A Ancona R Roma R Roma A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chiuse con una spranga" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

