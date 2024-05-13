Funziona a porte chiuse

SOLUZIONE: ASCENSORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Funziona a porte chiuse" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Funziona a porte chiuse". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ascensore? L'ascensore è un dispositivo che permette di salire e scendere tra i piani di un edificio senza l'uso delle scale, spesso operando in modo discreto e senza pubblico visibile. È progettato per funzionare in ambienti chiusi, garantendo sicurezza e comfort agli utenti. La sua operatività avviene in modo automatico, muovendosi attraverso porte che si aprono e chiudono in modo controllato.

Per risolvere la definizione "Funziona a porte chiuse", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Funziona a porte chiuse" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ascensore:

A Ancona S Savona C Como E Empoli N Napoli S Savona O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Funziona a porte chiuse" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

