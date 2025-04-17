Appoggio del ponte

SOLUZIONE: PILONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Appoggio del ponte" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Appoggio del ponte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Pilone? Un pilone è una struttura che sostiene il peso di un ponte, fungendo da punto di appoggio essenziale per mantenere stabile e sicuro il passaggio sopra un corso d'acqua o una valle. La sua funzione primaria è distribuire il carico, garantendo resistenza e durabilità all'intera costruzione. Grazie ai piloni, i ponti possono attraversare grandi spazi senza crollare, rappresentando elementi fondamentali dell'ingegneria civile.

Se la definizione "Appoggio del ponte" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Appoggio del ponte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pilone:

P Padova I Imola L Livorno O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Appoggio del ponte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

