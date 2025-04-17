Affligge i Paesi sottosviluppati

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Affligge i Paesi sottosviluppati' è 'Arretratezza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARRETRATEZZA

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Perché la soluzione è Arretratezza? L'arretratezza è uno stato di stagnazione o regressione che colpisce i Paesi sottosviluppati, influenzando negativamente vari aspetti della vita sociale ed economica. Essa si manifesta attraverso infrastrutture insufficienti, bassi livelli di istruzione e scarse opportunità di sviluppo. Questo fenomeno ostacola il progresso e il miglioramento delle condizioni di vita, creando un circolo vizioso di povertà e mancanza di risorse. La lotta contro l'arretratezza richiede interventi mirati e sostenibili.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Affligge i Paesi sottosviluppati". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Affligge i Paesi sottosviluppati nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Arretratezza

La definizione "Affligge i Paesi sottosviluppati" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Affligge i Paesi sottosviluppati" conferma che la soluzione 'Arretratezza' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Arretratezza

A Ancona R Roma R Roma E Empoli T Torino R Roma A Ancona T Torino E Empoli Z Zara Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Affligge i Paesi sottosviluppati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Arretratezza' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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