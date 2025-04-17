Affligge i Paesi sottosviluppati
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Affligge i Paesi sottosviluppati' è 'Arretratezza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ARRETRATEZZA
Perché la soluzione è Arretratezza? L'arretratezza è uno stato di stagnazione o regressione che colpisce i Paesi sottosviluppati, influenzando negativamente vari aspetti della vita sociale ed economica. Essa si manifesta attraverso infrastrutture insufficienti, bassi livelli di istruzione e scarse opportunità di sviluppo. Questo fenomeno ostacola il progresso e il miglioramento delle condizioni di vita, creando un circolo vizioso di povertà e mancanza di risorse. La lotta contro l'arretratezza richiede interventi mirati e sostenibili.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Affligge i Paesi sottosviluppati". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Affligge i Paesi sottosviluppati nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Arretratezza
La definizione "Affligge i Paesi sottosviluppati" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Affligge i Paesi sottosviluppati" conferma che la soluzione 'Arretratezza' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Arretratezza
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Affligge i Paesi sottosviluppati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Arretratezza' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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