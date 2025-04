Particolari tipi di strumenti musicali a tastiera - Soluzione Cruciverba: Pianoforti Verticali

PIANOFORTI VERTICALI

Lo sapevi che... Corno (strumento musicale): Il corno è uno strumento musicale a fiato che fa parte della famiglia degli aerofoni e della sottofamiglia degli ottoni con canneggio perlopiù conico. Viene anche chiamato corno francese anche se non ne è chiaro il motivo considerando che l'antenato dello strumento moderno, il corno naturale, non ha avuto origini nel paese transalpino, ma ha subito un'evoluzione un po' generalizzata in tutta Europa e veniva utilizzato prima come segnale di richiamo nelle battute di caccia e introdotto poi come strumento stabile nell'orchestra.

