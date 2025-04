Moneta sudafricana - Soluzione Cruciverba: Rand

RAND

Lo sapevi che... Sterlina sudafricana: La sterlina sudafricana (in inglese: South African pound; in afrikaans: Suid-Afrikaanse pond) è stata la valuta del Sudafrica dal 1825 fino al 1961. Era suddivisa in 20 shilling e in 240 pence. Il simbolo era quello della sterlina britannica (£); per i sottomultipli i simboli utilizzati erano la "s" per lo schilling e la "d" per il penny.

