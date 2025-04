Giunto terzultimo tra venti - Soluzione Cruciverba: Diciottesimo

DICIOTTESIMO

Lo sapevi che... Serie A2 (pallavolo maschile): La Serie A2, denominata per ragioni di sponsorizzazione Serie A2 Credem Banca, è la seconda più importante categoria del campionato italiano di pallavolo maschile. Creata nel 1977 in seguito alla divisione della Serie A in due categorie, raccoglie oggi quattordici squadre, ed è organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A secondo le direttive della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV).

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.