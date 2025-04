Il dipartimento di Chambéry - Soluzione Cruciverba: Savoia

SAVOIA

Lo sapevi che... Alvernia-Rodano-Alpi: L'Alvernia-Rodano-Alpi (in francese Auvergne-Rhône-Alpes /o'v o'nalp/, in occitano Auvèrnhe Ròse Aups, in francoprovenzale Ôvèrgne-Rôno-Arpes) è una regione amministrativa francese. È stata istituita a decorrere dal 1º gennaio 2016, accorpando le regioni di Alvernia e Rodano-Alpi; con la fusione prese il nome provvisorio di Auvergne-Rhône-Alpes, divenuto poi definitivo il 30 settembre 2016.

