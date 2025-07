Se è parca si dorme meglio nei cruciverba: la soluzione è Cena

Home / Soluzioni Cruciverba / Se è parca si dorme meglio

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Se è parca si dorme meglio' è 'Cena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CENA

Curiosità e Significato di Cena

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cena più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cena.

Perché la soluzione è Cena? CENA è il pasto serale che conclude la giornata, spesso più leggero e rilassante rispetto ad altri pasti. Questa parola suggerisce che, se si cena con moderazione, si può dormire meglio, perché il corpo non è impegnato a digerire cibi pesanti. Un modo semplice per migliorare il riposo? Optare per una cena leggera e salutare, così da svegliarsi più energici e sereni al mattino.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Se sono parche si dorme meglioVi si dorme in FranciaVi si dorme a ParigiChe corrisponde a quanto di meglio si possa avereLe casette dove si dorme nei glamping ing

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cena

Se "Se è parca si dorme meglio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

E Empoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A G L L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GALLO" GALLO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.