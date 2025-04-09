Cunicoli sotterranei

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cunicoli sotterranei' è 'Gallerie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GALLERIE

Perché la soluzione è Gallerie? Le gallerie sono passaggi sotterranei creati dall’uomo o formati naturalmente, spesso utilizzati per scopi di estrazione mineraria, trasporto o accesso a diverse aree sotterranee. Questi cunicoli sotterranei permettono di muoversi sotto la superficie terrestre, proteggendo mediante strutture di sostegno e illuminazione limitata. La loro realizzazione richiede tecniche specializzate per garantire sicurezza e funzionalità. Le gallerie sono fondamentali per attività industriali e scientifiche, creando reti sotterranee utili in molteplici settori.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cunicoli sotterranei". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Cunicoli sotterranei nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Gallerie

Questa pagina è dedicata alla definizione "Cunicoli sotterranei" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cunicoli sotterranei" conferma che la soluzione 'Gallerie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Gallerie

G Genova A Ancona L Livorno L Livorno E Empoli R Roma I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cunicoli sotterranei" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gallerie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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