Un verme che scava cunicoli sotto terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un verme che scava cunicoli sotto terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LOMBRICO

Significato/Curiosita : Un verme che scava cunicoli sotto terra

Futuro). i cunicoli spazio-temporali lorentziani noti come "cunicoli spazio-temporali di schwarzschild" sono connessioni fra aree di spazio che possono essere... Disambiguazione – "lombrico" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lombrico (disambigua). questa voce sull'argomento anellidi è solo un... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

