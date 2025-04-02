Quello metrico è diviso in 4 grani

SOLUZIONE: CARATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quello metrico è diviso in 4 grani" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello metrico è diviso in 4 grani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Carato? Il termine si riferisce a una misura utilizzata per valutare il peso delle pietre preziose e dei lingotti d'oro, suddivisa in quattro parti uguali chiamate grani. Questa unità permette di determinare con precisione il valore e la purezza dei materiali preziosi, facilitando le transazioni commerciali e le valutazioni. Conoscere questa suddivisione è essenziale nel mondo della gioielleria e del commercio di metalli preziosi.

Per risolvere la definizione "Quello metrico è diviso in 4 grani", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello metrico è diviso in 4 grani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Carato:

C Como A Ancona R Roma A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello metrico è diviso in 4 grani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

