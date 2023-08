Accettare per vero o ritenere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accettare per vero o ritenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CREDERE

Addestrato ad accettare istruzioni semplici e può imparare da solo a manipolare svariati meccanismi, anche complessi, tra cui le maniglie delle porte o le chiusure... Provare per credere è un film televisivo del 1987 diretto da sergio martino. un uomo lasciato dalla moglie per superare la crisi ascolta i consigli dell'amico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Accettare per vero o ritenere : accettare; vero; ritenere; accettare docilmente; accettare un danno per ottenere un vantaggio; Un medico di famiglia che non può accettare nuovi pazienti; Si possono declinare o accettare ; La dimostra chi rifiuta di accettare bustarelle; In mezzo al bavero ; La cantautrice il cui vero nome è Claudia Lagona; È dovero so per chi riceve; È davvero eccezionale la sua malleabilità; Lo è un vero amico; ritenere probabile; ritenere , giudicare; Credere, ritenere ; Tendenza a ritenere una dottrina valida per tutti;

