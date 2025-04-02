Noto cimitero parigino

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Noto cimitero parigino' è 'Pere Lachaise'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERE LACHAISE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Noto cimitero parigino" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Noto cimitero parigino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Pere Lachaise? Il cimitero più famoso di Parigi, noto per le sue tombe di personaggi illustri, si trova nel cuore della città. È un luogo di grande fascino e storia, dove riposano artisti, scrittori e musicisti di fama mondiale. Passeggiare tra le sue vie significa immergersi in un’atmosfera unica, tra monumenti e ricordi di personalità che hanno lasciato un’impronta nella cultura. Un vero e proprio museo a cielo aperto che attira visitatori da ogni parte del mondo.

Se la definizione "Noto cimitero parigino" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Noto cimitero parigino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Pere Lachaise:

P Padova E Empoli R Roma E Empoli L Livorno A Ancona C Como H Hotel A Ancona I Imola S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Noto cimitero parigino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

