LANCIA

Curiosità e Significato di Lancia

Hai risolto il cruciverba con Lancia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Lancia.

Perché la soluzione è Lancia? LANCIA è un termine che indica sia un attrezzo per scoccare proiettili, sia una nave o imbarcazione di salvataggio usata in mare. In ambito nautico, la lancia è fondamentale per soccorrere persone in difficoltà, garantendo sicurezza e tempestività. Quindi, quando si parla di 'quella di salvataggio', ci si riferisce proprio alla lancia, uno strumento prezioso in situazioni di emergenza in mare.

Come si scrive la soluzione Lancia

L Livorno

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M P I N O I A C Mostra soluzione



