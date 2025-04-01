Svettano a lato delle moschee

SOLUZIONE: MINARETI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Svettano a lato delle moschee" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Svettano a lato delle moschee". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Minareti? I minareti sono le alte torri che si ergono ai lati delle moschee, simboli distintivi dell'architettura islamica. Servono anche come punti di richiamo per chiamare i fedeli alla preghiera. La loro presenza conferisce un aspetto imponente e riconoscibile agli edifici sacri, arricchendo il paesaggio urbano e culturale delle città musulmane. Questi strutture rappresentano un legame tra il cielo e la terra, invitando alla spiritualità.

La soluzione associata alla definizione "Svettano a lato delle moschee" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Svettano a lato delle moschee" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Minareti:

M Milano I Imola N Napoli A Ancona R Roma E Empoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Svettano a lato delle moschee" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

