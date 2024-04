La Soluzione ♚ Un lato del fiume La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un lato del fiume. SPONDA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un lato del fiume: La sponda idraulica, detta anche "sponda montacarichi" oppure "sponda caricatrice", è un apparecchio di sollevamento, applicato su autocarro e mezzi di trasporto merci in genere, atto alla movimentazione del carico o di parti di esso (ad es. pallets, colli, roll container, ecc.) dal piano di carico a terra o viceversa. È una apparecchiatura che facilita le operazioni di scarico e carico delle merci, specialmente nella fase di consegna al cliente finale, a fronte d'altro canto di una diminuzione della portata utile dell'automezzo a causa dell'aumento della tara. Può essere di varie tipologie: verticali (o più comunemente dette "a battuta"), ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La sponda idraulica, detta anche "sponda montacarichi" oppure "sponda caricatrice", è un apparecchio di sollevamento, applicato su autocarro e mezzi di trasporto merci in genere, atto alla movimentazione del carico o di parti di esso (ad es. pallets, colli, roll container, ecc.) dal piano di carico a terra o viceversa. È una apparecchiatura che facilita le operazioni di scarico e carico delle merci, specialmente nella fase di consegna al cliente finale, a fronte d'altro canto di una diminuzione della portata utile dell'automezzo a causa dell'aumento della tara. Può essere di varie tipologie: verticali (o più comunemente dette "a battuta"), ... sponda f sing (pl.: sponde) (geografia) tratto di terreno che delimita un corso d'acqua Sillabazione spón | da Pronuncia IPA: /'sponda/ Etimologia / Derivazione dal latino sponda cioè "bordo del letto" Sinonimi (di mare) riva, lido, litorale, costa, battigia, spiaggia

riva, lido, litorale, costa, battigia, spiaggia lato, margine, bordo, ciglio, proda, orlo. lato

parapetto, riparo, recinzione

territorio, paese, regione, spiaggia, battigia, arenile, argine

( per estensione ) versante

versante (senso figurato) (familiare) aiuto, appoggio, sostegno, difesa, protezione

SPONDA

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Un lato del fiume' è.