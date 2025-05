Lo spirito dei primi colonizzatori nei cruciverba: la soluzione è Pionierismo

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Lo spirito dei primi colonizzatori' è 'Pionierismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIONIERISMO

Curiosità e Significato di "Pionierismo"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pionierismo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pionierismo.

Perché la soluzione è Pionierismo? Pionierismo si riferisce all'atteggiamento audace e innovativo dei primi colonizzatori che hanno esplorato e conquistato terre sconosciute. Questo termine evoca l'idea di avventura e scoperta, caratterizzata dalla volontà di affrontare sfide e superare ostacoli per aprire nuovi orizzonti. In un contesto più ampio, il pionierismo rappresenta la spinta a sfidare il consueto e a creare opportunità in territori inesplorati, sia fisicamente che intellettualmente.

Come si scrive la soluzione Pionierismo

P Padova

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

I Imola

S Savona

M Milano

O Otranto

