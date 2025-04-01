I sostegni delle porte

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I sostegni delle porte' è 'Cardini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARDINI

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Perché la soluzione è Cardini? I cardini sono elementi fondamentali che consentono l'apertura e la chiusura delle porte, fungendo da punti di rotazione. Posizionati solitamente ai lati o in cima, permettono uno scorrimento fluido e sicuro del battente. La loro resistenza e precisione sono essenziali per garantire stabilità e funzionamento corretto nel tempo. La scelta dei cardini dipende dal peso e dal materiale della porta, assicurando un'installazione duratura e affidabile. Sono componenti insostituibili nel sistema di chiusura di ogni porta.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I sostegni delle porte". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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I sostegni delle porte nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cardini

La soluzione associata alla definizione "I sostegni delle porte" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I sostegni delle porte" conferma che la soluzione 'Cardini' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cardini

C Como A Ancona R Roma D Domodossola I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I sostegni delle porte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cardini' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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