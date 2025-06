Lo è il muso dell imbronciato nei cruciverba: la soluzione è Lungo

LUNGO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Lungo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lungo? Lungo indica qualcosa che si estende in lunghezza, come un oggetto o un tratto. È un termine comune per descrivere elementi che sono più lunghi rispetto ad altri, oppure un periodo di tempo che si protrae. Nell’uso quotidiano, si dice che una strada è lunga o che un’attesa è lunga. In sintesi, lungo aiuta a esprimere la dimensione in orizzontale o temporale di qualcosa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo è la faccia dell imbronciatoLo storico greco dell AnabasiFa del piacere lo scopo dell esistenzaIl prozio e il trizio lo sono dell idrogenoL acqua lo è più dell olio

