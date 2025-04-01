Esotico cocktail a base di rum e succo di lime

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Esotico cocktail a base di rum e succo di lime' è 'Mai Tai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAI TAI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Esotico cocktail a base di rum e succo di lime" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Esotico cocktail a base di rum e succo di lime". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Mai Tai? Il Mai Tai è un rinfrescante mix di rum e succo di lime, originario delle isole tropicali. Questo cocktail esotico combina sapori intensi e fruttati, spesso arricchito con altri alcolici e sciroppi per un gusto unico. Perfetto per momenti di relax o feste, il Mai Tai richiama il clima caldo e le atmosfere dei tropici. La sua popolarità ha fatto sì che diventasse simbolo di vacanze e divertimento esotico.

In presenza della definizione "Esotico cocktail a base di rum e succo di lime", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Esotico cocktail a base di rum e succo di lime" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Mai Tai:

M Milano A Ancona I Imola T Torino A Ancona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Esotico cocktail a base di rum e succo di lime" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

