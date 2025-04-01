Contiene la lettera

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Contiene la lettera' è 'Busta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BUSTA

Perché la soluzione è Busta? Una busta è un involucro che racchiude un messaggio o un documento, proteggendolo e facilitando il suo trasporto. Questa parola contiene la lettera, elemento fondamentale che la distingue e la identifica in modo specifico. La sua funzione principale è quella di custodire e trasportare con sicurezza quanto inserito al suo interno. La forma e il materiale di una busta sono studiati per garantire resistenza e praticità. La presenza di questa lettera rende immediatamente riconoscibile il termine come un oggetto quotidiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Contiene la lettera". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Contiene la lettera nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Busta

Quando la definizione "Contiene la lettera" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Contiene la lettera" conferma che la soluzione 'Busta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Busta

B Bologna U Udine S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Contiene la lettera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Busta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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