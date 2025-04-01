La congregazione di suore fondata da madre Teresa

Angelo Caputo | 3 apr 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 22 lettere per la definizione 'La congregazione di suore fondata da madre Teresa' è 'Missionarie Della Carità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MISSIONARIE DELLA CARITÀ

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La congregazione di suore fondata da madre Teresa". La risposta di 22 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

La congregazione di suore fondata da madre Teresa nei cruciverba: la soluzione di 22 lettere è Missionarie Della Carità

Questa pagina è dedicata alla definizione "La congregazione di suore fondata da madre Teresa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La congregazione di suore fondata da madre Teresa" conferma che la soluzione 'Missionarie Della Carità' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 22 lettere della soluzione Missionarie Della Carità

M Milano
I Imola
S Savona
S Savona
I Imola
O Otranto
N Napoli
A Ancona
R Roma
I Imola
E Empoli
 
D Domodossola
E Empoli
L Livorno
L Livorno
A Ancona
 
C Como
A Ancona
R Roma
I Imola
T Torino
À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La congregazione di suore fondata da madre Teresa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Missionarie Della Carità' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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